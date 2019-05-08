الاقتصاد

بوابة إلكترونية خليجية لمقاصة الرسوم الجمركية الشهر المقبل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد


تستعد دول لتدشين نظام مقاصة إلكتروني للرسوم الجمركية خلال شهر يونيو/‏حزيران المقبل، بعد تنصيب النظام الخاص بها منتصف الشهر الجاري؛ وذلك ضمن 5 خدمات إلكترونية أخرى يتم العمل عليها حالياً .قال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الذكية في تصريحات صحفية: إن «مركز المعلومات الجمركي» يجري العمل حالياً على تنصيب الأجهزة المطلوبة؛ استعداداً لإطلاق نظام المقاصة الإلكتروني، ونظام «تم» للتحويل المباشر للرسوم الجمركية .
ويهدف إنشاء هذا النطاق إلى تعزيز الهوية الخليجية في مجال تقنية المعلومات، والمحافظة عليها، وتنمية ودعم انتشار المواقع ذات الهوية الخليجية.وقال الحوسني: إن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات تقود فريقاً خليجياً؛ لإجراء دراسة جدوى حول إنشاء النطاق الخليجي الموحد «دوت جي سي سي» تعرض نتائجها على اجتماع اللجنة التنفيذية المقبلة المقرر انعقاده في بداية شهر سبتمبر/‏ أيلول المقبل.
أضاف الحوسني: إن «نطاق «دوت جي سي سي» يضم روابط للمواقع الرسمية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط؛ لكن يجري حالياً العمل على تطوير باقة من الخدمات المشتركة على الشبكة الخليجية؛ ومنها خدمة «تم» التي تعد مقاصة جمركية تدخل مجال التنفيذ خلال شهر يونيو المقبل، كما تتم دراسة خدمات: التنقل عبر البوابات الإلكترونية ، وتأشيرة دخول مرافقين لمواطني دول المجلس، وتأسيس وإدارة الأنشطة التجارية ، وتبادل المخالفات الإلكترونية بين دول المجلس وخدمة التقاعد والمعاشات بين دول المجلس».

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