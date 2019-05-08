«دريك».. 3 رؤساء مجلس إدارة و4 تنفيذيين في أقل من عامين

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لو قدّر للمساهمين في «دريك آند سكل» التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية، أمس، على بند جديد يضاف إلى بنود الاجتماع، لاقترحوا ربما التقدّم بطلب دخول موسوعة «جينيس» العالمية لأكثر شركة تغييراً في رؤسائها في العالم، فكم من شركة بدّلت 3 رؤساء مجالس إدارة، و4 رؤساء تنفيذيين، في أقل من عامين من مسيرتها؟

آخر الاستقالات كانت أمس، من جانب رئيس مجلس الإدارة عبيد بن طوق، ومن عضو مجلس الإدارة خميس جمعة بوعميم.

وكان ابن طوق ثالث رئيس مجلس إدارة للشركة، وقد تم تعيينه قبل شهر فقط، خلفاً لرئيس المجلس السابق عبدالله عطاطرة الذي استقال قبل نهاية العام الماضي. وكان عطاطرة تولى رئاسة مجلس الإدارة في سبتمبر/ أيلول 2017، خلفاً للرئيس الأسبق ماجد سيف الغرير.

وتسير أعمال «دريك آند سكل إنترناشيونال» اليوم من دون رئيس مجلس إدارة، ولا رئيس تنفيذي، حيث تم بنهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي توفيق أبوالسعود، وهو الرئيس التنفيذي الخامس للشركة.

وأعلنت الشركة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس، عن تعيين فاهم الشحي، وسالم الشامسي، خلفاً لعبيد بن طوق، وخميس جمعة بوعميم. كما صوت المساهمون بالموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 9 أعضاء.

وبناء على طلب بعض المساهمين للتعقيب على الإجراءات القانونية ضد الإدارة السابقة، ولجنة التدقيق التابعة لهيئة الأوراق المالية والسلع، فقد أوضحت الشركة أنها قامت بتسليم الهيئة بعض الملفات التي تتعلق بالمشاريع الخاسرة خلال الفترة 2009-2016 وهي الآن قيد النظر. كما أكدت الشركة التزامها الكامل بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق والتفتيش التابعة للهيئة، وسيتم التنسيق بين الإدارة الحالية واللجنة لتزويدها وتوفير المزيد من المستندات والأوراق والملفات التي تتصل بأعمال الشركة حسبما تطلبه اللجنة. وفي ما يتعلق بالبلاغات الجنائية المرفوعة والبالغ عددها 15 بلاغاً ضد أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة، فقد أكدت الشركة أن التحقيقات ما زالت جارية لدى النائب العام الاتحادي.

كما قامت الإدارة بإطلاع المساهمين على مسار خطة إعادة الهيكلة، حيث صرحت بأنها تعمل مع لجنة البنوك والمستشارين لإيجاد الحلول التي من شأنها إنقاذ الشركة، مثل دراسة إغلاق بعض فروع الشركة وشركاتها التابعة، ومفاوضة الموردين، وخصم الديون. كما أضافت أن هذه المفاوضات تهدف في النهاية الى دعم استمرارية الشركة وحماية حقوق المساهمين.