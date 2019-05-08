الإمارات تلهم العالم في تخضير الصحراء بـ «إكسبو بكين»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية أن «معرض إكسبو بكين 2019 البستنة» يعد منصة هامة للتعريف بجهود الدولة في تخضير الصحراء والعمل على ترسيخ قطاع زراعي مستدام والنجاح في تحويل الصحراء إلى مساحات خضراء في تجربة فريدة تلهم العالم.

قال إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع جمهورية الصين وهناك حرص مستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين بمختلف القطاعات.

وذكر على هامش افتتاح جناح الإمارات المشارك في إكسبو بكين 2019 للبستنة «، إن الإمارات تنفذ بالتعاون مع الصين مشروعاً في مجال تطوير الأراضي الصحراوية زراعياً باستخدام تقنيات حديثة.

وأضاف أن شركة«موارد»الإماراتية القابضة وقعت مع شركة تشونغتشينغ إيرثسكين الصينية للتكنولوجيا البيئية مؤخراً اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بموجبه تختار الشركتان موقعاً واحداً أو أكثر من الأراضي الصحراوية لتخضيرها من خلال زراعة العشب والأشجار والخضراوات في المواقع المختارة في العام الأول من التعاون.

وتابع يستهدف الطرفان دمج هذا التعاون المشترك في مشروع التعاون الاقتصادي الحكومي الإماراتي الصيني في إطار مبادرة«الحزام والطريق»وبذلك يعمل المشروع على استخدام الأراضي الصحراوية المستصلحة في مختلف المجالات الزراعية حيث تلتزم شركة«موارد»القابضة بتوفير الأراضي وتحمل تكلفة المشروع على أن توظف شركة تشونغتشينغ إيرثسكين تقنيات الزراعة الحديثة في التربة الصحراوية.

وأشاد بجناح الدولة المشاركة في«إكسبو بكين 2019 البستنة»الذي يستعرض جهود الدولة في تبني التقنيات المتطورة في القطاع الزارعي.. مشيراً إلى أن جناح«تخضير الصحراء»على سبيل المثال يسهم في إلقاء الضوء على جهود الدولة في تطبيق التقنيات الحديثة والمتطورة لترسيخ قطاعي زراعي مستدام.

ولفت إلى أن نجاح الزراعة في بيئة صحراوية يعد أحد أكبر التحديات لهذا القطاع وهو ما تتخذه الدولة استراتيجية وهدفاً مهماً تسعى من خلاله إلى تحويل الجغرافيا الصحراوية إلى مساحات خضراء باستخدام التقنيات المتقدمة مما يقدم للعالم تجربة فريدة توضع مرجعاً لمن يعتزم خوض غمارها في المستقبل.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تهدف خلال مشاركتها في معرض إكسبو - بكين في المقام الأول إلى إبراز جهود المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان«طيب الله ثراه»ورؤيته في تطوير القطاع الزراعي في البلاد الذي تلخصه عبارته الشهيرة«أعطني زراعة، أعطيك حضارة».. وأكد الحرص على استخدام منصات معرض إكسبو- بكين لإظهار التقدم الذي حققته الإمارات في قطاع الزراعة وإبراز النهج الذي اعتمدته حكومتنا في هذا الصدد وتبني الزراعة كوسيلة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي في المستقبل.

وأشاد سفير الدولة بما أحرزته الصين من تقدم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي في عهد الرئيس شي جين بينغ وأصبحت من أهم الرواد العالميين في هذا المجال حيث تعاونت الحكومة والشركات لتنفيذ خطة شاملة لجعل الصين مركزاً عالمياً للابتكار والذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030.

وقال إن الخطة أحرزت تقدماً ملحوظاً في تحقيق ذلك فالتركيز الصيني على الاستثمار في مجال التكنولوجيا المتقدمة يساهم في دفع عجلة التطوير الإيجابي على العالم من حولنا ومن المشجع رؤية دولة الإمارات على نفس المسار حيث تترجم الصين معنى الريادة في التقدم التكنولوجي.. لافتاً إلى أن هناك الكثير من فرص العمل الثنائي المشترك بين البلدين في هذا المجال.

وأكد حرص سفارة الدولة في بكين على المشاركة في مختلف المبادرات المرتبطة بإعلان عام 2019 عاماً للتسامح مثل تنظيمها العديد من الفعاليات الخيرية كالتي تعنى بالأطفال وأصحاب الهمم إضافة إلى الفعاليات الثقافية المختلفة التي تطلقها المراكز الثقافية الإماراتية في الصين بهدف تعزيز جسور التقارب والتواصل الثقافي بين الشعبين.

وذكر أن إجمالي التبادل التجاري بلغ أكثر من 53 ملياراً عام 2017.. متوقعاً أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القادمة حيث بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة حتى ذلك العام أكثر من 4000 شركة شاملة شركات المناطق الحرة إضافة إلى نحو 5000 علامة تجارية. (وام)