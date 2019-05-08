ملخص الحدث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **قامت «اتصالات»، أمس، بتسليم سيارة «مرسيدس بنز CLA 2019»، لمحمد خالد أحمد الشحي الفائز بالسحب على الجائزة الكبرى في مهرجان «اتصالات» للأجهزة، بحضور سلطان محمد الظاهري، مدير عام «اتصالات»- منطقة أبوظبي. وكان مهرجان «اتصالات» للأجهزة الذي انطلق في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2018، اختتم فعالياته في 31 مارس/ آذار 2019، حيث حظي عملاء «اتصالات» خلال هذه الفترة بفرصة شراء الهواتف، والأكسسوارات، والساعات الذكية والأجهزة اللوحية بخصومات وصلت نسبتها إلى 85%.

**يستعد فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، لافتتاح أبوابه لموسم صيف 2019. ويبدأ الفندق من الطابق 18 وحتى الطابق 55 من برج ضمان، ويعيد طراز هذا المبنى إلى الأذهان تصميم جادة ماديسون، والجادة الخامسة في مدينة نيويورك خلال أواخر الخمسينات، وأوائل الستينات.

**أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع شؤون الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، أمس، عن إطلاق برنامج جديد لعملاء الشحن الدوليين، وتجدد برنامج الولاء التابع لها ليصبح «مكافآت الشحن». وسيحظى أعضاء برنامج «مكافآت الشحن» بمزايا حصرية بما فيها الانضمام إلى الفئة الفضية، أو الذهبية، أو البلاتينية، فضلاً عن اكتساب أميال خدمات الشحن العام والمتميز لدى الحجز عن طريق بوابة الحجز الإلكترونية الجديدة.

**قال ألكساندر شنايدر، رئيس فنادق نيكي بيتش إن المجموعة افتتحت أول مكتب إقليمي لها في دبي لمتابعة أعمال فنادقها في دولة الإمارات، وأوروبا، وآسيا.

وذكر في تصريح صحفي أنه على الرغم من أن المقر الرئيسي للمجموعة لا يزال في ميامي، إلا انه كان من الضروري بالنسبة إلينا أن نكون أقرب إلى شركائنا والمستثمرين الأوروبيين والمتوسطيين. وأضاف: ونظراً لكون منتجع وسبا نيكي بيتش دبي أحد أكثر فنادقنا نجاحاً، فقد أصبحت هذه المدينة الشهيرة، التي تعد أيضاً واحدة من أكثر المراكز التجارية حيوية في العالم، أفضل مكان لمكتب مجموعة نيكي بيتش العالمية.