29.5 مليون درهم تهبط بـ«سلامة» 7.33%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع جديد بنسبة 0.28% عند مستوى 2725.87 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات التأمين والعقار والاستثمار والبنوك والخدمات والاتصالات.

شهد السوق تداول 122.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 130 مليون درهم، نفذت من خلال 2451 صفقة، وجرى تداول أسهم 33 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 21 شركة.

وتصدر سهم «سلامة للتأمين» التداولات بقيمة 29.5 مليون درهم، ونزل بنسبة 7.33% مغلقاً عند 0.556 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 25.3 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.78% ليغلق عند 5.18 درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» الذي جذب 16 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً 0.21% عند 4.7 درهم.

وسجل سهم «اكتتاب» الارتفاع الأكثر بنسبة 3.77% مغلقاً عند 0.22 درهم، تلاه سهم «العربية للطيران» وزاد بنسبة 1.96% إلى 1.04 درهم، ثم سهم «أملاك»، وزاد بنسبة 1.25% ليغلق عند 0.325 درهم.

في المقابل، سجل سهم «الاستشارات المالية الدولية» التراجع الأكثر بنسبة 9.93% وأغلق عند 0.372 درهم، تلاه سهم «السلام القابضة» وانخفض بنسبة 7.78% وأغلق عند 0.415 درهم، ثم سهم «سلامة للتأمين» بالمركز الثالث من حيث الانخفاض.