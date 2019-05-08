1.4 مليار تصرفات عجمان العقارية خلال الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



كشف التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، عن أن قيمة التصرفات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري قد بلغت نحو 1.3 مليار درهم وهو مؤشر إيجابي يعكس وضع السوق العقاري ومدى جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، التي قدّر عددها بنحو 165 عملية استثمارية خلال الربع الأول من العام 2019.

وقال عبد العزيز بن ناصر النعيمي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالتكليف، إن التطور الملحوظ الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة يعود في المقام الأول إلى البيئة الاستثمارية المثالية التي وفرتها حكومة عجمان، مما أسهم في تحقيق إمارة عجمان إنجازاً جديداً باعتبارها الأولى عربياً والخامسة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال في محور تسجيل الممتلكات وفق تقرير البنك الدولي لعام 2019.

كما أوضح النعيمي أن الدائرة قد أنجزت بنهاية شهر مارس المنصرم، 1206 معاملات و947 مبايعة مع تسجيل 408 عمليات رهن بإجمالي حجم رهونات بلغ نحو 1.4 مليار درهم، مؤكداً أن أحياء الياسمين والراشدية ومصفوت 1، هي الأحياء الأكثر تداولاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.