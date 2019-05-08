بلجيكا تتسلّم أول بطاقة منشأة لدولة مشاركة في «إكسبو 2020 دبي»

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سلّمت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، واللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إلى ألدوين ديكرز، المفوّض العام لمملكة بلجيكا أول بطاقة منشأة لدولة مشاركة في إكسبو 2020، من بين 192 دولة أكدت حتى الآن رغبتها في المشاركة في أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، إضافة إلى الشركات والمنظمات المتعددة الجنسيات والمؤسسات التعليمية المُنتظرة مشاركتها في الحدث المرتقب.

أشادت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، بجهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودعمها المستمر لتسهيل مشاركة مختلف الدول في «إكسبو 2020 دبي» بما ينسجم مع شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وأكدت ريم الهاشمي أهمية دور الجهات الحكومية في دعم هذا المشروع الوطني، وإسهامها في مسيرة التحضير للحدث العالمي، مشيرة إلى أن تضافر جهود كل المؤسسات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، يعد أساساً لتنظيم «إكسبو» دولي استثنائي يليق بمكانة دولة الإمارات.

حضر تسليم البطاقة نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي واللواء عبيد مهير سرور، نائب مدير عام إقامة دبي، والعقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والرائد سالم بن علي المنسق العام للجنة إكسبو 2020 في إقامة دبي، وعدد من مسؤولي الطرفين.

وقال اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن إقامة دبي تعمل وفق منظومة ذكية لتسهيل إجراءات دخول وخروج المشاركين في إكسبو 2020 دبي الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن مكتب إكسبو 2020 يوفر منصة ذكية تتضمن خدمات مختلف الجهات المعنية، ومنها خدمات إقامة دبي.

وأكد أن المشاركين في إكسبو 2020 دبي يمكنهم الحصول على التأشيرات بمختلف أنواعها عبر تلك المنصة الذكية، في غضون دقائق معدودة عقب استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأوضح أن بطاقات المُنشأة لأجنحة الدول المشاركة تُمنح إلكترونياً خلال دقائق من تقديم طلب الحصول عليها، مرجعاً ذلك لاعتماد إقامة دبي على الأنظمة الذكية التي تسعى لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، حيث إن كل أنواع التأشيرات ستكون متاحة للعاملين في أجنحة الدول المشاركة وفق الإجراءات والمعايير المُحددة لهذا الغرض، منوهاً بأن بطاقة المنشأة الإلكترونية تمكّن مُفوّض كل جناح من جلب الموظفين الذين يحتاجهم، أو أفراد أسرته، إذ سيتم توفير كل احتياجات المشاركين المتعلقة بالتأشيرات ضمن مقر واحد، من دون الحاجة لمراجعة جهات متعددة لإتمام الإجراءات.

وأشار اللواء محمد أحمد المري إلى أن إقامة دبي شكّلت منذ بدء إعلان استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الكبير فريق عمل رئيسياً متكاملاً يضم لجنة عليا بإشراف مباشر من مدير عام الإدارة، وبمتابعة من اللواء عبيد بن مهير، تساندها لجنة تنفيذية برئاسة العميد طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، والعقيد د. عمر الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، علاوة على فرق عمل تشغيلية تعمل على مدار الساعة بهدف التسهيل في تقديم الإجراءات بما يحقق أهداف استضافة هذا المعرض العالمي الضخم.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الإدارة جاهزة لاستقبال نحو 45 ألف معاملة يومياً والعمل على إنهاء جميع الطلبات من خلال تسخير أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تعزيز سمعة دولة الإمارات على مختلف الصعد، واصفاً إكسبو بالحراك الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي سيكون له إسهامه في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

ومن المتوقع أن يأتي أكثر من 70 في المئة من زوار معرض إكسبو 2020 دبي، والمنتظر أن يصل إجمالي زياراته إلى 25 مليون زيارة، من خارج دولة الإمارات، خلال فترة إقامته من أكتوبر/‏ تشرين الأول 2020 إلى إبريل/‏ نيسان 2021، وهي أكبر نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي الممتد لنحو 170 عاماً.