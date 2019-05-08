«اقتصادية الشارقة» تؤكد تحقيق أعلى مستويات التنافسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



استقبل سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وفداً من مجموعة «لاند مارك» بالشارقة، في مبنى الدائرة الرئيسي بالشارقة وذلك في إطار سعي الدائرة لتعزيز مجالات التعاون المتاحة بشكل عام وتوثيق الشراكة مع المستثمرين من مختلف القطاعات للإسهام في مواصلة تطوير الأداء والعمل على تنميته بشكل دائم.

في بداية اللقاء رحب رئيس الدائرة بالضيوف وأكد أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، وترأس الوفد من مجموعة «لاند مارك» رينوكا جاجتياني الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجموعة.

وأكد السويدي أن الدائرة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق أعلى مستويات التنافسية للإمارة وهو ما يؤثر وبشكل إيجابي في الناتج المحلي للإمارة، وإن بيئة ممارسة الأعمال في الشارقة هي من الأفضل على مستوى المنطقة وذلك بفضل الإجراءات المبسطة التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية وكافة الجهات الحكومية الأخرى، مشيراً إلى أن الدائرة تسترشد بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأهمية تطوير دور القطاعات التجارية والصناعية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وأكد عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي أن الدائرة تولي اهتماماً بكبار المستثمرين وذلك لأهمية دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة والمتواصلة، والدور الحيوي للقطاع الخاص في النمو وإيجاد مزيد من الفرص في الإمارة والمشاركة مع الحكومة في رفع وتحقيق مؤشرات جودة الحياة.

وفي ختام اللقاء تقدم الوفد بالشكر لدائرة التنمية الاقتصادية على الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالعمل الاقتصادي في الإمارة وأثنى على منهجية التطوير الواضحة التي تنتهجها الدائرة.