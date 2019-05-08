شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 33.8% من أسهم «واحة الزاوية» في جلستين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت شركة واحة الزاوية المدرجة في السوق الثانية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال اليومين الماضين، 11 صفقة تداول؛ شملت 782.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 1.81 مليار درهم. وشكلت الأسهم المتداولة ما نسبته 33.8% من إجمالي الأسهم المصدرة، والبالغة 2.3 مليار سهم تقريباً. وشهدت الشركة تداولات بقيمة 1.15 مليار درهم خلال جلسة، أول أمس، عبر 6 صفقات لنحو 500 مليون سهم، كما شهدت، أمس، تداول 282.1 مليون سهم، بقيمة 662.7 مليون درهم؛ من خلال 5 صفقات.

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