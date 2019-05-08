«العربية للطيران»: رحلات مباشرة بين الشارقة وتونس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أعلنت العربية للطيران، عن إطلاق رحلات مباشرة من إمارة الشارقة في الإمارات إلى العاصمة التونسية، تونس المدينة بدءاً من يوم 4 يوليو 2019.

وستسيّر الشركة الرحلات المباشرة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يسرنا إضافة تونس إلى شبكة وجهات العربية للطيران المتنامية، انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي وتوفير خدمة جديدة ذات القيمة المضافة للسفر بين البلدين. تونس دولة غنية بالثقافة وتتميز بجاذبية سياحية كبيرة.

وتشتهر تونس بشواطئها الذهبية وطقسها المشمس ومرافقها السياحية المميزة، وتقدم لزوارها مزيجاً مذهلاً من الوجهات الجذابة الممتدة من العاصمة تونس إلى أطلال مدينة قرطاج القديمة ومنتجعاتها الساحلية الآسرة.

وتُسيّر «العربية للطيران» حالياً رحلاتها إلى تونس، انطلاقاً من مركز عمليات الشركة في المغرب، وذلك عبر رحلات مباشرة تربط الدار البيضاء بالعاصمة التونسية. وتطورت شبكة وجهات «العربية للطيران» لتضم أكثر من 170 وجهة عالمية، انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة في الإمارات والمغرب ومصر.