شكرا لقرائتكم خبر عن 24.4 مليون أرباح «دبي للتأمين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح شركة دبي للتأمين خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 إلى 24.4 مليون درهم، مقارنة بأرباح قدرها 10.4 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2018.

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