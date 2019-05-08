العالم يدعو أكبر اقتصادين إلى التهدئة ويحذر من أزمة دولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستأنف الأمريكيون والصينيون مفاوضات تجارية صعبة هذا الأسبوع في واشنطن؛ حيث ستؤثر نتائجها على النمو العالمي؛ وذلك على الرغم من فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية على البضائع الصينية، تدخل حيز التنفيذ بدءاً من الجمعة. ويزور المفاوض الصيني ليو خه خلال يومي الخميس والجمعة العاصمة الأمريكية، واشنطن، كما أعلن، الثلاثاء، وزير التجارة الصيني. وارتفعت أسواق الأسهم الصينية؛ إثر هذا الإعلان، بعدما تأثرت بشدّة في اليوم السابق بإعلان واشنطن عن عقوباتها التجارية الجديدة.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية، الثلاثاء،: إن «زيادة الرسوم الجمركية لن يحل أي مشكلة». وتأمل الصين أن يتمكن الطرفان من «إيجاد حلّ لمخاوفهما المشروعة، وأن يسعيا إلى الخروج باتفاق يفيد الطرفين».

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، لحظت الإدارة الأمريكية وجود «تراجع في التزامات الصين» خلال محادثات الأسبوع الماضي في بكين، بحسب ما نقلت عن كبير المفاوضين الأمريكيين روبرت لايتهايزر، من دون أن تحدد عن أي التزامات يتحدّث.

أكد كبير المفاوضين الأمريكيين أن عقوبات جديدة ستدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس، من دون أن يحدد ما إذا كان تنفيذ هذا القرار يعتمد على نتائج المفاوضات المقبلة.

وبعد تأكيد استئناف المفاوضات، ارتفعت بورصة شنجهاي بنسبة 0,69% الثلاثاء، بعد انخفاضها بأكثر من 5% في اليوم السابق.

وتريد إدارة ترامب أن توازن مبادلاتها التجارية مع الصين، وأن تخفّض العجز التجاري الكبير معها؛ حيث بلغ فائض الميزان التجاري بينهما 378,73 مليار دولار في 2018.

وإضافة إلى فتح السوق الصيني على البضائع الأمريكية، تريد الولايات المتحدة أن تقوم الصين بتغييرات هيكلية؛ بحيث تضع حداً للنقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية، و«سرقة» الملكية الفكرية كما تتهمها وأيضاً الإعانات المقدمة إلى الشركات العامة.

وتعد هذه الجولة الجديدة من المحادثات حاسمة؛ إذ قد تؤدي إلى اتفاق تجاري أو إلى عودة الحرب التجارية.

ورغم نجاح الاقتصاد الأمريكي حتى الآن في الحد من تأثيرات الحرب التجارية، فإن الاقتصاديين يتفوقون على أن ارتداداتها ستكون أعظم إذا طالت أكثر.

وهذا التوتر الجديد يعاكس أشهراً من الانفراج، حقق خلالها المفاوضون الأمريكيون والصينيون «تقدماً» في المفاوضات، وأشاروا إلى محادثات «مثمرة» واتفاق وشيك.

وحتى الآن، يبدو أن الوضع الحالي يؤثر إيجابياً في استراتيجية دونالد ترامب؛ إذ بقي النمو الأمريكي صامداً أكثر مما كان متوقعاً في الربع الأول من العام (3,2%)، بينما هزّت الرسوم الجمركية الاقتصاد الصيني العام الماضي.

ووفق ترامب، فإن لدى الصين الكثير لتخسره في هذا النزاع، مقارنة مع الولايات المتحدة؛ حيث إنها لا تستطيع أن تفرض رسوماً جمركية على أكثر من 120 مليار دولار من البضائع الأمريكية، وهي قيمة الصادرات الأمريكية إلى الصين في 2018.

مع ذلك، كشف المجلس الاقتصادي الصيني - الأمريكي أن الصادرات الأمريكية إلى الصين انخفضت العام الماضي، وأن الولايات الأمريكية التي تشكّل مصدر الصادرات الأساسي إلى الصين تعاني؛ جرّاء الرسوم الجمركية الصينية.

ويردد دونالد ترامب ووزراؤه منذ أشهر أنهم لن يوقعوا اتفاقاً غير محكم، فالمطلوب هو إعادة هيكلة العلاقات التجارية بين البلدين.

وكتب ترامب الاثنين في تغريدة «الولايات المتحدة تخسر منذ سنوات 600 إلى 800 مليار دولار في العام في التجارة. مع الصين وحدها نخسر 500 مليار دولار. متأسف، لن نواصل العمل بهذه الطريقة!».

من جانبها، أصدرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أمس، تحذيراً جديداً بشأن التوترات التجارية العالمية، والتهديد الذي تمثله على اقتصاد العالم.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن لاجارد القول: «اعتقدنا أن هذا التهديد يتلاشى وأن العلاقات تتحسن وأننا نتحرك نحو التوصل لاتفاق».

وأضاف: «نأمل أن يكون هذا هو المسار المستمر اتباعه، ولكن التعليقات والتغريدات التي رصدناها ليست جيدة».

وقالت لاجارد: «من الضروري حل التوترات التجارية بطريقة مرضية للجميع».

وأوضحت: «اليوم، يبدو واضحاً أن التوترات بين أمريكا والصين تمثل تهديداً للاقتصاد العالمي».

بدوره، دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أمس، الولايات المتحدة والصين إلى تفادي الإجراءات التي تهدد النمو العالمي، وحذر من أن رفع الرسوم الجمركية سيؤدي إلى «مأزق».

وقال الوزير للصحافة قبل افتتاح منتدى باريس المخصص هذا العام لموضوع المديونية المفرطة في الدول النامية، إن «علينا أن نتفادى حرباً تجارية بين الصين والولايات المتحدة».

وأضاف: «نتابع عن كثب المفاوضات الحالية بين الصين والولايات المتحدة، ونريد أن تحترم مبادئ الشفافية والتعددية». ودعا أيضاً إلى «تفادي القرارات التي تهدد النمو العالمي وتضر به خلال الأشهر المقبلة».

ورأى الوزير الفرنسي أن «رفع الضرائب الجمركية، يضعنا دائماً في مأزق، وهو قرار سلبي للجميع، للولايات المتحدة والصين ولمنطقة اليورو وأوروبا والنمو العالمي». (وكالات)