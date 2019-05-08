شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة السر دائماً "طلعت مصطفى"..الشركة تبهر المشاهدين فى رمضان بأغنية "مدينتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ـ أصالة وعمرو مصطفى وأمير طعيمة خلطة سحرية للنجاح ـ أصالة وعمرو مصطفى وأمير طعيمة خلطة سحرية للنجاح ـ "مدينتى" على أرض الواقع تثبت التميز ـ "مدينتى" على أرض الواقع تثبت التميز - رواد مواقع التواصل: الأغنية هتعيش بعد رمضان..ويداعبون ساويرس: هات ماجدة الرومى تغنى للجونة..وعمرو أديب: إعلان مدينتى عالمى - رواد مواقع التواصل: الأغنية هتعيش بعد رمضان..ويداعبون ساويرس: هات ماجدة الرومى تغنى للجونة..وعمرو أديب: إعلان مدينتى عالمى

أصبحت إعلانات الشركات خلال رمضان، سمة مميزة للشهر الكريم، وتتنافس كبرى الشركات على إطلاق حملات إعلانية ضخمة تبهر بها المشاهدين سواء على مستوى النجوم أو العروض والابتكار فى أفكار المواد الإعلانية، ولكن كالعادة تبقى مجموعة طلعت مصطفى القابضة كلمة السر فى أى تميز، لعدة أسباب نرصدها فى التقرير التالى.



هشام طلعت مصطفى

عبقرية الفكرة

كل الشركات الكبرى عندما تعتزم إطلاق حملة إعلانية ضخمة خلال شهر رمضان، الذى يتميز بارتفاع نسبة المشاهدة، فأنها بتركز على أمرين إما عرض جديد تغرى به عملائها أو إظهار مزايا تنفرد بها عن غيرها من المنافسين، ولكن مجموعة طلعت مصطفى قررت مزج الغرضين معاً بالإضافة إلى زيادة التقارب مع عملائها، حيث تنقل مشاهد الإعلان أولا التصميم الرائع للمشروع، والمزايا الذى يتميز به، بجانب ذلك كلمات الأغنية كل ذكرى حلوة لعملائها فى المدينة، وهو ما يؤدى إلى زيادة ارتباطهم بالمشروع، ومن ثم الشركة.

ويساعد الإعلان فى ذلك، روعة المشروع وتميزه فى السوق المصرى ومنطقة الشرق الأوسط، إذ تم تصميمه كمدينة عصرية روعى فى تخطيطها توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكانها والمترددين عليها.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل نجح الإعلان فى أن يستحوذ على انتباه المشاهدين منذ المرة الأولى لمشاهدته.

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أصالة

الخلطة السحرية

ولأن طلعت مصطفى اعتادت دائماً أن تختار الأفضل فى أى خدمة تقدمها لعملائها، لذا اختارت واحدة من أفضل الشركات الإعلانية للإعداد لحملتها، كما صممت خلطة سحرية من أطراف العمل الإعلانى، حيث اختارت واحدة من كبرى المطربات فى الوطن العربى أصالة نصرى ليتناسب عظمة صوتها مع عبقرية المشروع، الذى يعد فعلا مدينة عالمية على أرض مصرية، كما تم اختيار الملحن عمرو مصطفى، والذى خلق بلحنه المتميز حالة من البهجة والسرور لكل سكان المدينة ومشاهدين الإعلان لدرجة تجعله يسيطر عليك فى أذهانك، والأهم كلمات الأغنية الراقية التى تتناسب مع جمال المشروع، ليخلق فى النهاية عمل فنى يسيطر على أذهان المشاهدين، ويبقى ليعرض لبعد شهر رمضان.

وغنت أصالة :" كنا هنا أنت وأنا والغرام.. والحب ربيع يجمعنا هل تذكر تلك الأيام..أهديتنى عقد من ورد وقصائد حب وأشعار..وحروف أسامينا الأولى المحفورة فى الأشجار..تحكى للعالم قصتنا ويظل بريق مدينتا يتلألأ ليلاً ونهار..مدينتى مدينتى مدينتى مدينتي..مدينتى هى والجمال مترادفان..بأشعة شمس ذهبية تتزين كل الأركان..الشعر زهر وورود تكسوها بكل الألوان..ونسائم صيف تلمسنا ترسمنا فوق الأغصان..نتطلع لغد يعرفنا بآلام العشق يعزفنا..يا حبيبى مثل الألحان..مدينتى هى بيتى وبستانى عائلتى وأهلى وكياني..وجمال الدنيا فى مكان يشبهنى يشبه أحلامي..هى موطن كل الأحباب ورحيق محبة انسابي..يتسلل بين الأوردة يجرى كالدم فى شريانى".

ردود الأفعال

دائماً مقياس أى عمل هو رد الفعل الذى يسببه، ولقياس نجاح هذا العمل هناك معايير متعددة أولها تحقيق الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة جداً سواء على حساب الشركة الرسمى على اليوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعى، والتى شهدت إشادات ضخمة من مرتادى تلك المواقع.

وكعادة المصريين استخدمو الحس الفكاهى من خلال مداعبة منافسين طلعت مصطفى بنجاح أغنيته، إذ كتب أحد الأشخاص "عاجل..عامر جروب تتواصل مع ماجدة الرومى للرد على إعلان مدينتى"، وقام آخر بمخاطبة رجل الأعمال نجيب ساويرس وكتب :"أنت مش أقل من هشام طلعت مصطفى هات ماجدة الرومى تغنى للجونة".

أما أشهر المعلقين على الإعلان كان الإعلامى الكبير عمرو أديب، والذى كتب على حسابه الشخصى على موقع تويتر :"عاجنبى إعلان محمد رمضان، وطبعاً إعلان عمرو دياب فاخر بس نفسى بعد كده أن الإعلان يركز على السلعة أو الخدمة الناس بتتلهى فى عظمة الفنان ولمعانه أكثر ما بتفتكر المنتج نفسه..مستوى الإعلانات فى مصر عالمى، وكفاية المعمول فى إعلان مدينتى".

ومشروع مدينتى، مملوك لمجموعة طلعت مصطفى، وهى مدينة عالمية على أرض مصرية اشترك فى تصميمها 3 من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة فى تصميم المدن الجديدة وهى شركات HHCPو SWAو SASAKI العالمية حيث انتهت جميعها إلى تصميم مدينة عصرية روعى فى تخطيطها توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكانها والمترددين عليها .

وتضم إلى جانب المناطق السكنية المختلفة من فيلات وعمارات، المساحات الخضراء الواسعة، وملاعب الجولف والفنادق الراقية بالإضافة إلى الخدمات اليومية التى توفر احتياجات السكن، والمناطق الترفيهية، كما تضم المدينة على أطرافها الخارجية خدمات ضخمة وجديدة من نوعها لتلبى احتياجات المدينة والمدن المجاورة وحتى القاهرة الكبرى، بما تتيحه من أنشطة يتجسد بها ومراكز التسوق الحديثة ومنطقة الألعاب المائية والمؤسسات التعليمية المختلفة.

وتقام المدينة على مساحة 8 آلاف فدان لتوفر الحياة العصرية لــ 600 ألف نسمة فى 120 ألف وحدة سكنية مختلفة وتعمل كامتداد حضارى للقاهرة الجديدة.