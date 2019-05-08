شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس العقار المصرى يتقدم بمقترح لتوفير وحدات إسكان اجتماعى بالشراكة مع الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عادل لطفى رئيس مجلس العقار المصرى، عن الانتهاء من عمل مسودة مقترح لتنفيذ إسكان اجتماعى للشباب بالشراكة مع الدولة وتقديمها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، والتركيز على وضع سقف سعر للبيع لهذه الوحدات لمناقشتها، والوصول إلى اتفاق بشأنها من أجل التنفيذ وتوفير هذه الوحدات ضمن مبادرة الدولة بتوفير إسكان اجتماعى لائق لمحدودى الدخل .

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وأشار لطفى، لـ"الخليج 365"، إلى أن توفير وحدات إسكان اجتماعى فى كافة محافظات مصر يتماشى مع أهداف الدولة خلال الفترة الحالية بتوفير المزيد من فرص العمل مع القطاع الخاص، موضحا أن أحد توجهات البنك الدولى فى إطار الشراكة الجديدة مع مصر حتى 2021 يركز على زيادة فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يؤكد على ضرورة أن يكون لهم كمطورين دورا فى القطاع العقارى باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر الملايين من فرص العمل سنويا وتحقيق مصلحة الدولة فى توفير اسكان اجتماعى .