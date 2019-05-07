«طاقة» تتطلع لاستحواذات بـ 4.5 مليارات بينها شركتان في أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم شركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة»، المضي في استثمارات واستحواذات جديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بقيمة تصل إلى 4.5 مليارات ريال، ما يعادل 1.2 مليار دولار.

ووفق بيان للشركة أمس، تستهدف الاستحواذ على شركتين في أمريكا لتصنيع المعدات وتطوير تكنولوجيا آبار النفط.

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وتسعى «طاقة» إلى بناء قدراتها وتعزيز مكانتها في مجال خدمات آبار النفط وتصنيع المعدات وتطوير تقنيات حديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة»، عزام شلبي، في بيان أمس أن الاستثمارات التي تعتزم الشركة القيام بها في أمريكا الشمالية تكمل مساعيها التوسعية في الشرق الأوسط، بوصفها جزءا رئيسا من استراتيجية «طاقة» حتى عام 2021 التي تهدف إلى تقديم أفضل وأحدث خدمات ومعدات آبار النفط للعملاء، وفقا لصحيفة «الشرق الأوسط».

وأشار شلبي إلى الإعلان عن تفاصيل أكثر عن هذه الاستثمارات والاستحواذات خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقال «نسعى للاستفادة من أحدث التقنيات وطرق التصنيع المعتمدة في هذا المجال، خصوصا فيما يتعلق بالموارد غير التقليدية التي تحظى بفرص نمو كبيرة». وأضاف أن أمريكا الشمالية موطن بعض أهم الشركات العالمية الرائدة في خدمات آبار النفط وتمثل فرصا استثمارية وتوسعية مهمة لشركة «طاقة».

ويشمل البرنامج التوسعي للشركة الاستحواذ على شركتين تعملان في مجال تصنيع المعدات وتطوير التكنولوجيا الخاصة بآبار النفط في أمريكا الشمالية هذا العام. ويأتي ذلك وفق «طاقة» ضمن استراتيجيتها لعام 2021، التي تهدف إلى ترسيخ موقعها في مجال تزويد معدات وخدمات آبار النفط وتسريع وتيرة استراتيجية النمو والتوسع.