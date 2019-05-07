108 مليارات تسهيلات مقدمة للمنشآت الصغيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تجاوز حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل 108 مليارات ريال حتى نهاية العام الماضي، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ في بيان أمس، أن إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من قطاعي المصارف وشركات التمويل بلغ 108.5 مليارات ريال، وذلك بنهاية عام 2018، مشكلا 6% من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت والشركات بأنواعها المختلفة.



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