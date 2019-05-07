رمضان يرفع الطلب على 10 أصناف من الخضروات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

قفزت أسعار 10 أصناف من الخضروات بنسب تتراوح بين 50 و150% في السوق مع دخول شهر رمضان، بسبب ارتفاع الطلب عليها لاستخدامها في عدد من الأطباق الرمضانية.

وأكد مستثمرون في سوق الخضروات والفواكه بالدمام أن الزيادة الحالية موقتة وتستمر عادة لمدة أسبوع إلى 10 أيام من الشهر الفضيل، حيث سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها تدريجيا، منوهين إلى أن الـ 10 أصناف التي طالتها الارتفاعات هي: الكوسا والطماطم والبطاطس والبصل والباذنجان والقرع والكزبرة والبقدونس والفليفلة والفلفل.

وأشاروا إلى أن الأسعار سرعان ما تعود إلى طبيعتها تدريجيا مع توفر كميات أكبر في السوق، وتغير الأذواق حيال الأطباق الرمضانية، من التي تعتمد كليا على الخضروات إلى أخرى تعتمد على أصناف متعددة من الفواكه والمخبوزات والحلويات وغيرها، لافتين إلى أن الارتفاع في أسعار الخضروات موسمية فقط، وموسم دخول رمضان المبارك هو من أهم المواسم التي ترفع الأسعار موقتا، إلا أن السوق بشكل عام تشهد وفرة في الخضروات المحلية والمستوردة.

وبحسب جولة لـ «مكة» كانت الكوسا من الأكثر ارتفاعا بنسبة تصل إلى 150% تقريبا، حيث ارتفع من 10 ريالات للفلينة بحجم متوسط (5 كجم) إلى ما يقارب 25 ريالا، فيما ارتفع سعر الطماطم بنسبة 100% خلال اليومين الماضيين، حيث وصل السعر إلى 20 ريالا للفلينة (5 كجم) مقابل من 8 إلى 10 ريالات سابقا، فيما تفاوتت نسبة الارتفاعات في بقية الخضروات بين 50% - 100% تقريبا.

سبب الاندفاع

عزا الأكاديمي المهتم بشؤون المستهلك الدكتور عبيد العبدلي أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع إلى الاندفاع الكبير في الشراء عليها رغم توفرها في السوق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الارتفاعات في أسعار الخضروات والسلع التي تحتاجها الأسر في رمضان طبيعي وموقت، إلا أن غير الطبيعي هو شراء كميات كبيرة من المنتجات والأصناف وتخزينها وهو السبب في الارتفاعات بنسب أكبر.

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زيادة الطلب

لفت تاجر الخضروات بسوق الدمام المركزي محمد الخضراوي إلى أن ارتفاع أسعار الخضروات يبدأ عادة قبل دخول شهر رمضان المبارك بثلاثة أيام، بسبب زيادة الطلب على أصناف خاصة منها في الكثير من المأكولات، حيث تعمد بعض الأسر إلى تقطيعها ووضعها في المبردات لاستخدامها على مدى أيام الشهر الكريم وخاصة في الأسبوعين الأولين، أما في النصف الثاني من الشهر الكريم فيقل الطلب بعد أن اكتفت أغلب الأسر من كميات الخضروات التي تحتاجها وحفظتها في الثلاجات المنزلية لتعود الأسعار من جديد، مشيرا إلى وجود اكتفاء ذاتي من أغلب الخضروات محليا.

المحلي ينافس

أكد حمود العيسى (مورد خضروات) أن أسعار الخضروات المحلية منافسة جدا للمستوردة ولذلك، فإننا نضطر للبيع أحيانا بأسعار تقترب من سعر التوريد وبأرباح منخفضة، ولذلك توجه بعض التجار إلى توريد الخضروات من المناطق الأخرى لتلافي الخسائر، مشيرا إلى أن انخفاض الكميات القادمة من بلدان كتركيا لم تؤثر في السوق الذي توجد فيه بدائل متعددة من مصر واليمن والأردن إلى جانب الكميات المنتجة محليا.

لا يوجد نقص

أوضح التاجر علي المرزوق أن الارتفاع الحالي في أسعار الخضروات طبيعي في دخول موسم رمضان، وهو لا يعبر عن نقص الكميات المعروضة، مشيرا إلى أن التراجع التدريجي للأسعار يبدأ منذ اليوم الرابع فيما تعود الأسعار للمستويات الطبيعية مع انتهاء الأسبوع الأول، منوها إلى أن الاستعمالات المتعددة للخضروات زادت من الطلب عليها. وقدر المرزوق حجم الاستهلاك اليومي من الطماطم بالمنطقة الشرقية بنحو 40 ألف صندوق فلين في الأيام الأولى من رمضان.

أصناف سجلت ارتفاعا