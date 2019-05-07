شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "سملا وعلم الروم" بقيمة 10.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية ، لعدد 127 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة ميدروس لصناعة الملابس الجاهزة لعدد 75 ألف سهم بقيمة 18.9 ألف دولار.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 11.2 مليون جنيه بكمية تداول 145 ألف ورقة مالية منفذة على 8 شركات.