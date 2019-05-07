شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج فى جلسة منتصف الأسبوع..وتراجع قطر لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجعت بورصة قطر بضغوط هبوط 4 قطاعات، لليوم الثانى على التوالى، كما تراجع سوق الأسهم السعودية- تاسى للجلسة الرابعة على التوالى، ونزل المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 0.28%.

فيما ارتفعت بورصة البحرين، بفضل أسهم البنوك والخدمات وسط زيادة مستويات التداول والسيولة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، للجلسة الثانية على التوالى، وسط تزايد ملحوظ بوتيرة التداولات رغم قصر ساعات التداول فى شهر رمضان.

بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% خاسرة 45.51 نقطة، لتغلق عند مستوى 10251.08 نقطة. بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% خاسرة 45.51 نقطة، لتغلق عند مستوى 10251.08 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 6.3 مليون سهم بقيمة 156.1 مليون ريال قطرى عبر 3430 صفقة، وارتفع 19 سهم، وانخفض 17 سهما، واستقرت 8 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.32%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسرا عدد 7.58 نقطة ليغلق عند مستوى 2725.87 نقطة. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسرا عدد 7.58 نقطة ليغلق عند مستوى 2725.87 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 122.8 مليون سهم محققة ما قيمته 130.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2451 صفقة ل33 سهما، وارتفعت 10 أسهم، فيما انخفض 21 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.45%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.77%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 1.96%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.93%، ثم مجموعة السلام القابضة بنسبة 7.78%.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% خاسرا 86.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8957.15 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.27% خاسرا 44.28 نقطة ليغلق عند مستوى 3434.19 نقطة. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% خاسرا 86.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8957.15 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.27% خاسرا 44.28 نقطة ليغلق عند مستوى 3434.19 نقطة.

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وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 102.5 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 57 شركة، فيما تراجعت 118 شركة.

وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.10%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.69%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.23%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.60%.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها الاتصالات والعقارات. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها الاتصالات والعقارات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.54% رابحا عدد 88.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5819.96 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.93% رابحاً عدد 119.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6309.91 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.49% رابحاً عدد 23.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4869.15 نقطة ، وجرى التداول بختام التعاملات على 147.98 مليون سهم بقيمة 47.2 مليون دينار كويتى عبر 6487 صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.45%، تلاه قطاع العقار بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.75%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.14%.

وجاء سهم "بيت الطاقة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20.34%، تليه تمدين بنسبة 10%، ثم المصالح بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "إنوفست" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.26% ثم العقارية بنسبة 9.09%، ثم مراكز بنسبة 6.35%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.29% رابحا 4.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1441.71 نقطة، مدفوعا بقطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.29% رابحا 4.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1441.71 نقطة، مدفوعا بقطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت التداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 5.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.6 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاعات ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 14.90% مدفوعا بسهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.80%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.60%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة 5.69% مدفوعا بسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.23%، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.65% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.36%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.