شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7 - 5 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-5-2019.





إيقاف تداول 7 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى بنك الكويت الوطنى-مصر، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الدلتا للتأمين، دلتا للإنشاء والتعمير، دايس للملابس الجاهزة، الملتقى العربى للاستثمارات، المجموعة المصرية العقارية.

البورصة تربح 3.7 مليار جنيه البورصة تربح 3.7 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، جلوبال تليكوم القابضة، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 781.199 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 71.5 مليون ورقة مالية بقيمة 460.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.7 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 45.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 38.64%، والعرب على 15.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.71%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 10 ملايين جنيه، 75.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 981 ألف جنيه، مليون جنيه، 23.5 مليون جنيه، 60.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 14389 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 17715 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 633 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1613 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 80 شركات، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 25.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.50%

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف بسعر إغلاق 3.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.14%

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- الوطنية لمنتجات الذرة بسعر إغلاق 61 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%

- بنك الكويت الوطنى - مصر بسعر إغلاق 37.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.72%

- البنك التجارى الدولى - مصر بسعر إغلاق 75.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.25%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 17.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.90%

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.44%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.78%

- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 13.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 10.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.05%