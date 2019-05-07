شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة توقع اتفاقية شراكة مع cnn للترويج للسياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة جديدة مع شبكة CNN الإخبارية العالمية، وذلك فى إطار تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لجمهورية مصر العربية.
ويأتى تحديث آليات التسويق للسياحة المصرية كأحد أهم المحاور التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية، حيث تولى الوزارة اهتماما بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والاستعانة بالمدونين للترويج للمقاصد السياحية المصرية.
وأكدت الوزيرة أن وزارة السياحة تعمل على تحديث آليات الترويج؛ حيث تعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة فى هذا المجال، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على فتح أسواق سياحية جديدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.
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