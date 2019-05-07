الان تتابع صندوق النقد الدولي يحذر من تفاقم الخلاف الصيني الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء، إنه يتحتم على الولايات المتحدة والصين حل النزاعات التجارية لأنها تهدد الاقتصاد العالمي. وصرحت مديرة صندوق النقد على هامش مؤتمر بوزارة المالية الفرنسية قائلة: “بالنسبة لنا في صندوق النقد، من الضروري حل التوترات التجارية بطريقة مرضية للجميع لأن التوترات بين الولايات المتحدة والصين هي تهديد واضح للاقتصاد العالمي”.

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