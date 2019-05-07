"الدولى للاتصالات" يبحث تأثير التكنولوجيا على تغيير المناخ بمؤتمر فى جنيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولى للاتصالات اجتماع لجنة الدراسات 5 "البيئة وتغير المناخ واقتصاد التدوير" فى الفترة من 13 إلى 22 مايو في مدينة جنيف بسويسرا وذلك وفقا لموقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتركز اللجنة على الدراسات المتعلقة بمنهجيات تقييم آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تغير المناخ ونشر مبادئ توجيهية لاستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة تراعى البيئة.

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