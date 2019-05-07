شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع تُقلص أرباح "مبكو" 79.4% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع في الأرباح بنسبة 79.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 5.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 28.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض أسعار البيع، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع، وخسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.

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ووحسب بيان الشركة فإن التأثير المذكور أعلاه يعوضه جزئيًا انخفاض تكلفة المبيعات للطن الواحد، والمصروفات العمومية والإدارية، وخسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة، ومصروف الزكاة، وزيادة الإيرادات الأخرى.

كذلك تراجع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 181.8 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 225 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وجدير بالذكر أن مبكو حققت صافي أرباح بلغ 99.4 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 68.1 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى زيادة إيرادات المبيعات بسبب الزيادة في متوسط ​​أسعار البيع بشكل رئيسي.