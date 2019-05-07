شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح "الكيميائية السعودية" 30.3% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة الكيميائية السعودية، المعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 30.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 39.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 56.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض مبيعات المتفجرات ذات العائد الأعلى بالرغم من وجود نمو في مبيعات الأدوية ذات العائد الأقل، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التشغيلية (لقطاع الأدوية بسبب زيادة المبيعات)، وقيد تكاليف خطي إنتاج في مصنع شركة أجا (شركة تابعة) خلال الربع الحالي للبدء بالتشغيل التجاري وزيادة المصروفات التمويلية للمرابحات الإسلامية.

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وفي المقابل، بلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 842.4 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 791.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 114.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 142.1 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى انخفاض انخفاض مبيعات المتفجرات ذات العائد الأعلى بالرغم من وجود نمو في مبيعات الأدوية ذات العائد الأقل بالإضافة إلى زيادة المصروفات التشغيلية (لقطاع الأدوية بسبب زيادة المبيعات) وأيضاً إلى زيادة المصروفات التمويلية للمرابحات الإسلامية.