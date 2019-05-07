شكرا لقرائتكم خبر عن برايفيت بنك: أكبر قضية تخص "دريك آند سكل"الشكوك بصحة القوائم المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مديرة الأسواق المالية لدى "إف إف أيه برايفيت بنك - دبي" إن التطورات الأخيرة في قضية "دريك آند سكل" لم تعد مرتبطة بالإدارة الحالية أو الإدارة السابقة، بل تعدته لموضوع أكبر من ذلك بعد تصريح الشركة حول شكوك لديها بصحة القوائم المالية المنشورة ودقتها.

ورأت ماري سالم في مقابلة مع قناة العربية أن ما يحكى عن خطة إعادة هيكلة تأتي في إطار فتح المجال لأعضاء جدد لانتشال الشركة من أزمتها.

وأشارت إلى تعيين "دريك آند سكل" فريقا مختصا للقيام بالتحريات اللازمة، حول ما يحكى عن تورط الإدارة السابقة للشركة بـ"جرائم مالية".

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وعلى الصعيد ذاته وفي بيان لسوق دبي المالي، أوضحت شركة دريك آند سكل أن خطة إعادة الهيكلة المعتمدة أخيراً، لا تشمل تخفيض رأسمال الشركة، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الذي وافق فيه المساهمون على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للعام الماضي.

وتم إقرار بندين تمت إضافتهما لاجتماع الجمعية وهو تعيين فاهم الشحي وسالم الشامسي، كأعضاء مجلس إدارة خلفاً لعبيد بن طٌوق وخميس بو عميم، اللذين استقالا في وقت سابق.كما تمت الموافقة على رفع أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة أعضاء بدلاً من سبعة.

وتمت الموافقة على تعيين شركة إرنست أند يونغ كمدقق حسابات للعام الحالي، بأتعاب قدرها مليون و300 ألف درهم.

وأثيرت أزمة "دريك آتد سكل" حينما كشفت البيانات المالية لها عن ارتفاع خسائرها بنسبة 280.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغة 4.501 مليار درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.183 مليار درهم خلال العام 2017.