شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة السعودية تسعى للاستحواذ على شركتين أمريكتين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على شركتين في أمريكا الشمالية في قطاعي تكنولوجيا خدمات حقول النفط والصناعة بنهاية 2019. وخصصت "طاقة" نحو 1.2 مليار دولار لاستثمارات وعمليات استحواذ جديدة في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بحسب وكالة رويترز. وفي الشهر الماضي، قالت طاقة إن شركة الحفر العربية التابعة لها استحوذت على أنشطة الحفر البري بالشرق الأوسط لشركة شلمبرجر في الكويت وسلطنة عمان والعراق وباكستان مقابل 415 مليون دولار.

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