شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الإمارات للاستثمارات" تتراجع 38% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك الإمارات للاستثمار، عن تراجع أرباحه بنسبة 38.1% خلال الربع الأول من العام 2019.

وأشار البنك في بيان لسوق دبي، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 9.3 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 15 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

ووفقاً للبيان، حقق البنك إيرادات من الفوائد بلغت 19.8 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل إيرادات من الفوائد بلغت 16.8 مليون درهم خلال الربع الأول من العام السابق.

وفي المقابل ارتفعت مصاريف الفوائد إلى 14.5 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري مُقارنةً بمصاريف فوائد بلغت 10.8 مليون درهم بالربع الأول من 2018.

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وتراجعت الإيرادات التشغيلية إلى 38.4 مليون درهم، مقابل 41.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وفي المقابل ارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 29.1 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري مُقارنةً بمصاريف تشغيلية بلغت 26.8 مليون درهم بالربع الأول من 2018.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 38.7 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 25.6 مليون درهم في العام 2017.

وحققت البنك إجمالي إيرادات بلغت 135.2 مليون درهم مقابل إجمالي إيرادات بلغت 150 مليون درهم خلال العام 2017.