شكرا لقرائتكم خبر عن "اكسترا" تحصل على موافقة "ساما" لتأسيس شركة مساهمة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن تلقي الشركة المتحدة للخدمات المالية، إحدى شركاتها التابعة، موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي في المملكة وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

وقالت اكسترا، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن الأثر المالي للتغير الحاصل سوف يظهر بعد بدء الشركة الجديدة في ممارسة أنشطتها في السوق والذي من المتوقع ان يظهر ضمن النتائج المالية للربع الثاني للعام المالي 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن اكسترا هي أول شركة تجزئة في المملكة تحصل على رخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي لتقديم خدمات التمويل الإستهلاكي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتكون إحدي التوجهات الاستراتيجية للشركة للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء ولتنويع مصادر الدخل ولتعزيز الأرباح بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لتحقيق أهداف الشركة على كافة الأصعدة.

وكانت اكسترا قد حصلت، في نوفمبر الماضي، على الموافقة الأولية من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لتأسيس شركة مساهمة جديدة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي في المملكة.

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وتقدمت اكسترا، في 26 يوليو الماضي، بطلب إلى "ساما" للحصول على رخصة لتأسيس شركة تمويل جديدة بالمملكة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي في المملكة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية برأس مال قدره 150 مليون ريال مملوكة بالكامل للشركة.

ومن المُقرر أن تقوم الشركة المتحدة للخدمات المالية بتقديم حزم متنوعة من أنشطة التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كبرامج التورق الإسلامي وأيضاً برامج البيع بالمرابحة من خلال شركاء آخرين بمختلف قطاعات التجزئة، بمجرد البدء في ممارسة نشاطها في المملكة خلال الربع الثاني من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن اكسترا حققت صافي أرباح بلغ 34 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 21.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الأول يعود إلى ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الربع من العام السابق مما أدى لارتفاع مجمل الربح بالإضافة الى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات.