شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يُفاقم خسائر "الحكير" 326% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع في الخسائر بنسبة 326.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 32.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 7.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الزيادة في الخسائر بالربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 10.2 مليون ريال إلى 260.7 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 271 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وجاء التراجع في الإيرادات بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الطلب على الفنادق القائمة من قبل قطاع الاعمال والأفراد (المؤتمرات، الإجتماعات والمعارض) وزيادة تنافسية السوق مما أدى إلى انخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومي.

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وتأثرت نتائج أعمال الشركة بموسمية النشاط، حيث تزامن وجود إجازة نصف العام بالكامل خلال شهر يناير من عام 2018 مقابل جزء منها خلال شهر يناير لعام 2019 مما أثر سلباً على نتائج قطاعي الترفيه والفنادق.

هذا وأغلقت الشركة عددا من المواقع ضعيفة الأداء شملت مواقع ترفيهية ومطاعم والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية ونتج عن إغلاق تلك المواقع انخفاض في الإيرادات بمبلغ 4.2 مليون ريال.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 76.1 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 8.7 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر في 2018 إلى انخفاض إيرادات المواقع الترفيهية والفندقية القائمة بإجمالي مبلغ 93.8 مليون ريال مقارنة بالعام 2017، وذلك نتيجة انخفاض في عدد زوار المواقع الترفيهية القائمة هذا العام مقارنة بالعام 2017.