شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة التكاليف تهبط بأرباح "حلواني إخوان" 67% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة حلواني إخوان، المعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 66.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 5.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى زيادة تكلفة مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى زيادة مصاريف البيع والتوزيع في الشركة التابعة في مصر بسبب إعادة هيكلة إدارة المبيعات وافتتاح فروع جديدة مما أدى إلى زيادة المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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كذلك ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع في الشركة في السعودية نتيجة زيادة الأنشطة والعروض التسويقية، وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية في الشركة مما انعكس على زيادة قيمة الإهلاكات في الربع الحالي.

وفي المقابل، بلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 238.4 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 215.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 43.3 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 71.3 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى زيادة تكلفة مبيعات الشركة في المملكة بسبب ارتفاع اسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى زيادة تكلفة المبيعات في الشركة التابعة في مصر بسبب ارتفاع اسعار المواد الأولية وكذلك زيادة أسعار الخدمات العامة والمحروقات.