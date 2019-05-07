شكرا لقرائتكم خبر عن المصارف السعودية تسجل أعلى أرباح فصلية في 12 عاما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أرباح المصارف السعودية خلال الربع الأول 2019 أعلى مستوياتها الربعية في 12 عاما وتحديدا منذ الربع الأول 2008. وذلك بسبب نمو الإيرادات الرئيسية وهي (صافي دخل العمولات الخاصة).

وبلغت قيمة الأرباح المجمعة لتلك المصارف نحو 14.103 مليار ريال، مسجلة نموا نسبته 12.7% بما يعادل 1.59 مليار ريال، مقارنة بـ 12.509 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018.

ويبلغ عدد المصارف السعودية 12 مصرفا منها تسعة مصارف سجلت نموا في أرباحها للربع الأول 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2018، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وجاء أكثر البنوك نموا بالأرباح، "بنك الرياض" الذي نمت أرباحه بنسبة 44.7% بالغة 1.645 مليار ريال بالربع الأول 2019، وحل ثانيا "مصرف الراجحي"الذي نمت أرباحه بنسبة 21.1 % إلى 2.885 مليار ريال.

وحل ثالثا من حيث المساهمة في نمو الأرباح المجمعة للمصارف في الربع الأول 2019، بنك "ساب" حيث نمت أرباحه بنسبة 23.8% إلى 1.286 مليار ريال ، وأما "البنك الأهلي" فقد جاء رابعا بنمو نسبته 6% إلى 3.165 مليار ريال في الربع الأول 2019.

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وحل خامسا "مصرف الإنماء" بنمو أرباح بلغت نسبته 21.8% إلى 709 ملايين ريال.

أما المصارف التي سجلت تراجعا في الأرباح فتصدرهم "سامبا" بنسبة 7.4% إلى 1.208 مليار ريال، وذلك بسبب ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان بنسبة كبيرة بلغت 2532% إلى 320.916 مليون ريال.

وجاء ثانيا "البنك الأول" الذي سجل تراجعا بنسبة 23.3 % إلى 220 مليون ريال في الربع الأول 2019.

وكشف تقرير سابق لوكالة بلومبرج عن توقعات بأن ترتفع الأرباح قبل الضرائب في البنوك السعودية الـ12 المدرجة في السوق المالية بنسبة 12.4% في عام 2019.

وصلت أرباح البنوك المدرجة بالسوق السعودية بنهاية العام 2018 إلى 49.97 مليار ريال، بعد نموها بنسبة 11.14% مقارنة بربحيتها في العام 2017 والبالغة 44.96 مليار ريال.