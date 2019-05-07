شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليار ريال قيمة استثمارات السعوديين بأسهم أبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيمة استثمارات السعوديين بسوق أبو ظبي المالية نحو 1.6 مليار ريال خلال العام الماضي، ليحتلوا المرتبة الرابعة بين المستثمرين غير الإماراتيين من حيث إجمالي قيمة التداولات التي تمت في السوق خلال العام.

وتشكل قيم تداولات المستثمرين السعوديين بسوق أبوظبي 3.42% من إجمالي تداولات السوق خلال 2018، إذ تصل ملكية السعوديين إلى قرابة مليار سهم، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وحسب بيانات اتحاد البورصات العربية، تحتل بورصة أبوظبي المرتبة الثانية بين البورصات العربية بنسبة 11.4% من إجمالي القيمة السوقية للأسواق العربية، فيما جاءت السوق السعودية في المركز الأول بنسبة 38.9% من إجمالي القيمة السوقية.

وتأسست سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر عام 2000 وتعد الجهة القانونية ذات المركز المستقل والتمويل والإدارة المستقلة، والسلطات الرقابية والتنفيذية لممارسة وظائفها.