شكرا لقرائتكم خبر عن "دانة غاز"تسعى لإدراج أسهمها ببورصة لندن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز خلال مؤتمر صحفي أن الشركة تعكف على تعيين مستشارين لمساعدتها في عملية إدراج أسهمها في بورصة لندن.

وأوضح أن الشركة تستهدف من ذلك الإدراج إحياء خطط لاستقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين لتعزيز قيمة أسهمها.

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وأشار إلى أن مجلس إدارة دانة غاز، التي تتداول أسهمها حالياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرى أن أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها ويتطلع أعضاء المجلس إلى الإدراج في البورصات البديلة، بحسب صحيفة الخليج.

وفي ما يتعلق بالديون، قال إن كونسورتيوم "بيرل بتروليوم"، الذي تملك فيه دانة غاز ووحدتها نفط الهلال حصة أغلبية، يخطط لجمع تمويل يبلغ قيمتة 1.47 مليار درهم لاستثماراته في إقليم كردستان العراق.

وكشفت النتائج المالية للشركة أمس عن ارتفاع أرباحها بنسبة 151% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 128 مليون درهم (35 مليون دولار)، مقابل صافي ربح بلغ 51 مليون درهم (14 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام 2018.