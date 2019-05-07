"أرقام كابيتال" و"المستثمر الوطني" في الطريق للاندماج

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر أن شركة "أرقام كابيتال" ومقرها دبي، وشركة المستثمر الوطني المدرجة بسوق أبوظبي المالي، تدرسان عملية اندماج محتملة بينهما. وأوضحت المصادر، أن الشركتين تجريان محادثات حول عملية اندماج من شأنها أن تخلق كياناً بقيمة سوقية تبلغ 250 مليون دولار. وأشارت إلى أن شركة "أرقام" ستدير الكيان الجديد وسيحتفظ مستثمروها بنحو 40% من حصته، بحسب صحيفة الخليج. وكانت آخر صفقات الاندماج التي شهدتها إمارة أبوظبي مؤخرا هي تنفيذ الدمج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، ونتج عنها تأسيس أحد أكبر الكيانات المصرفية العملاقة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

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