شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك للتوزيع": نستهدف تحقيق أرباح تقارب 4 مليار درهم في 2023 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" المدرجة بسوق أبوظبي المالي إلى تحقيق إجمالي أرباح قبل خصم الضريبة والإطفاء والاستهلاك إلى ما يقارب 4 مليارات درهم في عام 2023 وبنمو قدره 13% سنوياً.

وأفادت الشركة بأن دخولها للسوق السعودي بمحطتي خدمة كمرحلة أولى في نهاية العام الماضي فتح لها أفقاً أوسع للتوسع دولياً خلال العام الجاري وما يليه، وذلك بالتركيز على الدخول بشراكات طويلة الأجل مع شركاء محليين أقوياء بالأسواق المستهدفة.

وتعهدت الشركة بمواصلة تحقيق المزيد من التّوسع بمنتجاتها الأخرى من الزيوت والتي بدأت فعلياً مبيعاتها في الهند التي تعتبر ثالث أكبر سوق لزيوت المركبات في العالم، بحسب صحيفة الاتحاد.

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وتستضيف شركة "أدنوك للتوزيع" اليوم، الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن وللمرة الأولى، مؤتمر أسواق المال الذي يعقد في لندن ونيويورك.

يشار إلى أن صافي أرباح الشركة ارتفع في الربع الأول من العام الجاري 6.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 578 مليون درهم.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 2.128 مليار درهم خلال العام 2018، مُقارنةً بصافي أرباح بلغت 1.804 مليار درهم عن العام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 18%.