شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندرد آند بورز" تتوقع احتفاظ البنوك الإسلامية في الخليج بمرونتتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن تحتفظ البنوك الإسلامية بدول الخليج بمرونتها على مدى العامين المقبلين، بعد نجاحها في اجتياز أحوال سوقية صعبة خلال العام الماضي.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أن تلك البنوك توسّعت في 2018 على نحو أقل من البنوك التقليدية في المنطقة، وذلك للمرة الأولى منذ 5 سنوات، ولكن بفارق طفيف لا يتجاوز 1%، بحسب صحيفة البيان.

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وأشار التقرير إلى أن ذلك الأمر يدفع للتوقع بأن كلاً من البنوك التقليدية والإسلامية ستشهد أنماطاً متماثلة من النمو في 2019-2020، وبمعدلات نمو مكوّنة من خانة واحدة فقط.

وقالت وكالة موديز للتنصيف الائتماني في وقت سابق إن المصارف الإسلامية بدول الخليج حافظت على كفاية رأس مال أعلى من البنوك التقليدية موضحة أن هذه الفجوة قد تضيق نتيجة لنمو الأصول القوي للبنوك الإسلامية، وهو اتجاه تتوقع استمراره.

وعلى مستوى دولة الإمارات، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير سابق لها أن تواصل البنوك الإسلامية بالإمارات التحسن وسط نمو التمويل فوق المعدل المتوسط، مدعوماً بارتفاع الودائع.