شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تقود أرباح "ساسكو" للارتفاع 3% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، المعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 2.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 8.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى زيادة المبيعات بنسبة 21.94% وإرتفاع الإيرادات الأخرى بسبب التعويض الذي حصلت عليه الشركة لقضية أرض حفر الباطن وذلك على الرغم من إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف التسويق وإرتفاع تكاليف التمويل بسبب تطبيق معيار التقرير المالي.

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وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 560.9 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 460 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 35.5 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 28 مليون ريال في العام 2017.

وارتفعت الإيرادات إلى 2.01 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 1.2 مليار ريال في العام 2017.