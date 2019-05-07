شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "المصافي العربية" ترتفع 3.6% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أعمال شركة المصافي العربية السعودية، المعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 3.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 1.270 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.226 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر إلى انخفاض نصيب الشركة من أرباح الشركات الزميلة خلال الربع الحالي ( خسارة المساهمة في الشركة العربية للصهاريج).

Advertisements

ويعود سبب تحقيق الخسارة خلال الربع الحالي أيضاً إلى عدم وجود توزيعات أرباح من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) والتي كانت خلال الربع السابق بمبلغ 11.395 مليون ريال.

وتفاقمت خسائر المبيعات إلى 388.9 مليون ريال مقابل خسائر من المبيعات بلغت 61.1 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 7.3 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى توزيعات الأرباح المستحقة عن عام 2018 من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 19 مليون ريال.