مصدر: تراجع إمدادات النفط الروسى لخطوط ترانسنفت 650 ألف برميل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بصناعة النفط مطلع على البيانات لرويترز إن إمدادات منتجي النفط الروسى لمنظومة خطوط أنابيب ترانسنفت بين الأول والسادس من مايو انخفضت حوالي 650 ألف برميل يوميا عن متوسطها اليومي في أبريل.
وتتعامل ترانسنفت مع حوالي 85 % من إجمالي الخام الروسي وقال مصدر آخر بالصناعة مطلع على بيانات الإنتاج لرويترز إن الإنتاج الروسي تراجع إلى 11.19 مليون برميل يوميا بين الأول والسادس من مايو أيار من متوسط 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل.
واضطرت روسيا لإغلاق خط الأنابيب دروجبا الواصل إلى وسط أوروبا وألمانيا بعد رصد نفط ملوث أواخر الشهر الماضي والخط مغلق لما يقرب من أسبوعين ولم يتضح موعد استئناف العمليات بشكل طبيعى.
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