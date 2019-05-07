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شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرقية للدخان" تطرح صنفا جديدا من المعسل الأسود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشركة الشرقية للدخان في بيان للبورصة اليوم إنها سوف تقوم بطرح صنف جديد من المعسل الأسود، ومن المتوقع أن تزيد مبيعات المعسل الأسود بنسبة 50% من المبيعات الحالية.
وذلك على أن يتم طرحه اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 بثلاث أحجام (100 جم ، 500 جم، 1000 جم).
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