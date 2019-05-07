تجار: الأردن يشترى 60 ألف طن من القمح الصلد فى مناقصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار إن الأردن اشترى 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية وذلك في مناقصة كانت لما يصل إلى 120 ألف طن أُغلقت اليوم الثلاثاء.
وبلغ سعر الشراء 213 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن مع نقل الكمية خلال النصف الثاني من سبتمبر، وتردد أن البائع هو شركة أميروبا لتجارة السلع الأولية.
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