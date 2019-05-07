تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط 13 قطاعا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% خاسرا 86.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8957.15 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.27% خاسرا 44.28 نقطة ليغلق عند مستوى 3434.19 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 102.5 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 57 شركة، فيما تراجعت 118 شركة.
وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.10%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.69%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.23%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.60%.
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