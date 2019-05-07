شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الخدمات المالية ينفذ أولى دوراته التدريبية عن المشتقات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على حرص الهيئة على الاستماع لوجهات نظر العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وأن ما يتم إدخاله من تعديلات على التشريعات القائمة يعد في كثير من الأحيان استجابة لخبرات المهن المرتبطة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أن اللجان الاستشارية المتخصصة والمشكلة بالهيئة تدرس كل ما يصل إليها من مقترحات العاملين بالأسواق.

وقال رئيس الهيئة، في لقائه مع المتدربين الذين اجتازوا أول برنامج عن المشقات المالية نظمه معهد الخدمات المالية، إن الهيئة تعمل جاهدة على زيادة كفاءة الأسواق التي تراقبها وتشرف عليها بإدخال برامج تدريبية جديدة ومتطورة، وإتاحة شهادات مهنية فى الهندسة المالية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية العلمية لنشر فكر المشتقات المالية داخل الاقتصاد المصري.

وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن الدافع نحو استحداث أدوات مالية غير مصرفية جديدة فى السوق المصرى كان بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق تنوع في الأدوات المالية المتداولة فى السوق المصرى بما يوسع من قاعدة اختيار أداة التمويل الأنسب لكل مؤسسة وفقا لسياساتها المالية، وأنه المحرك الرئيسى لقرارات الهيئة التنظيمية المتتالية منذ أول العام الحالي لتفعيل بورصة العقود الآجلة أحد أهم تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2018 .

وأوضح عمران، أنه تنفيذا لخارطة الطريق التي وضعتها الهيئة لتفعيل نشاط بورصات العقود الأجلة فى مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية سواء من خلال الترخيص بإنشاء كيان جديد "بورصة العقود الأجلة " أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط دون الحاجة لتأسيس شركة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، فقد كان ينبغي البدء فى تأهيل الكوادر الفنية اللازمة لبدء مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة وتطوير مهاراتها، من خلال دورات تدريبية و ورش عمل تطبيقية على النواحي العلمية للمشتقات المالية وطريقة تسعيرها وكيفية التداول عليها و كذا التعريف بالإطار التشريعي والرقابي لمزاولة هذا النشاط.

وفى سياق متصل كشف هشام رمضان القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية، عن الاهتمام الملحوظ من جانب شركات الوساطة فى الأوراق المالية وكذا إدارات الاستثمار بشركات التأمين للإلتحاق بأول برنامج تدريبى عن المشتقات المالية للتعرف على طريقة تسعير وتطبيقات التداول على العقود الآجلة بأنواعها المختلفة وتحديد الفرص الإستثمارية المرتبطة بها وكيفية استخدامها كأدوات تحوط وتغطية التزامات المستقبلية كجزء من السياسة الاستثمارية لشركات التأمين المصرية وكأحد قنوات الاستثمار الجديدة التي يمكن الاستثمار بها، يأتي في إطار تفعيل نشاط بورصات العقود الاجلة.

Advertisements

وتابع أنه نظراً للإقبال الكبير على البرنامج فقد تقرر تنظيم النسخة الثانية من البرنامج التدريبى الأول عن المشتقات المالية بدأ من النصف الثاني من شهر يونيه والذى يستمر 5 أسابيع متواصلة بإجمالي 48 ساعة ويقوم بتنفيذه الدكتور حسين عطا غنيم الأستاذ بجامعة القاهرة، ويستعرض البرنامج العقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة).