شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها الاتصالات والعقارات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.54% رابحا عدد 88.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5819.96 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.93% رابحاً عدد 119.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6309.91 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.49% رابحاً عدد 23.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4869.15 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات على 147.98 مليون سهم بقيمة 47.2 مليون دينار كويتى عبر 6487 صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.45%، تلاه قطاع العقار بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.75%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.14%.

وجاء سهم "بيت الطاقة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20.34%، تليه تمدين بنسبة 10%، ثم المصالح بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "إنوفست" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.26% ثم العقارية بنسبة 9.09%، ثم مراكز بنسبة 6.35%.