شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد للعملة التركية بعد قرار إعادة التصويت فى اسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى قرار أعلى هيئة انتخابية فى تركيا بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية فى إسطنبول إلى تراجع حاد فى سعر صرف الليرة التركية.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن العملة التركية تراجعت مقابل نظريتها الأمريكية أمس الاثنين، بأكثر من 3% مسجلة أدنى مستوى فى 7 أشهر، وذلك بعد الإعلان عن قرار إلغاء نتائج الانتخابات البلدية فى أكبر مدينة تركية (إسطنبول). وأضافت أن العملة التركية واصلت تراجعها اليوم، حيث انخفضت بنسبة 0.94% إلى 6.1384 ليرة للدولار، موضحة أن المستثمرين يهربون من الليرة فى محاولة لتجنب التداول بها، لتفادى أى هبوط قد يصيبها.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا قد أعلنت مساء أمس قرار إعادة إجراء الانتخابات البلدية فى اسطنبول، مستجيبة بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذى طعن بفوز المعارضة فى الانتخابات أواخر مارس الماضى.