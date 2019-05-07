شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت ضرائب الدمغة يقود مؤشر البورصة الرئيسى للارتفاع 1.6% فى منتصف الجلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بعد مرور ساعتين من بدء جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وجاء الارتفاع مدعوما بالأخبار الإيجابية عن وقف تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة على التعاملات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 14428 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2213 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 17783 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 641 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1631 نقطة.