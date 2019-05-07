شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة 1.3% بختام التعاملات مدفوعا بصعود الأسهم القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، جلوبال تليكوم القابضة، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 781.199 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 71.5 مليون ورقة مالية بقيمة 460.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.7 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 45.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 38.64%، والعرب على 15.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.71%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 10 ملايين جنيه، 75.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 981 ألف جنيه، مليون جنيه، 23.5 مليون جنيه، 60.2 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 14389 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 17715 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 633 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1613 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 80 شركات، ولم تتغير مستويات 41 شركة.