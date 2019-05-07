ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.29% رابحا 4.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1441.71 نقطة، مدفوعا بقطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
وجرت التداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 5.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.6 مليون دينار بحرينى.
وقاد الارتفاعات ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 14.90% مدفوعا بسهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.80%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.60%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة 5.69% مدفوعا بسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.23%، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.65% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.36%.
فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.
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