تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها التأمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسرا عدد 7.58 نقطة ليغلق عند مستوى 2725.87 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 122.8 مليون سهم محققة ما قيمته 130.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2451 صفقة ل33 سهما، وارتفعت 10 أسهم، فيما انخفض 21 سهما، واستقر سهمين.
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.45%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.77%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 1.96%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.93%، ثم مجموعة السلام القابضة بنسبة 7.78%.
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